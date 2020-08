Le secret du thé parfait découvert dans une collection de recettes anciennes

Changement d’époque, mais pas de régime

Crédit photo : Bonhams -The Queen’s Royal Cookery - 1713

« L’eau ne doit pas infuser plus longtemps que vous ne pouvez dire le psaume Miserere très tranquillement ». Voilà le secret. Plus d’excuse pour proposer un thé trop fort ou insipide, reste à apprendre le psaume par cœur.On trouve cette technique divinement simple au sein d’un volume vieux de 350 ans écrits par l’éminent savant Sir Kenelme Digby. L’homme apparemment porté sur des boissons plus fortes que le thé propose dans son ouvrage au moins 50 recettes pour faire du métheglin, un type d’hydromel à base d’herbes et d’épices ou encore du stepony, un vin réalisé à partir de raisin sec.Le vénérable manuscrit fait partie de la collection que Ruth Watson, présentatrice des programmes télévisés The Hotel Inspector et Country House Rescue, a rassemblé sur près de 40 ans. Comme l'indique The Guardian , ils seront mis en vente aux enchères à Londres chez Bonhams ce 19 août.Parmi les recettes que l’on peut retrouver, certaines témoignent de l’amour des gastronomes de l’époque pour les mets rares. Bien avant la simplicité des fish and chips on pouvait ainsi déguster des pattes de blaireau rôties ou encore une soupe de vipère. D’autres notices ont le charme suranné de la superstition comme les conseils de la famille Crofts pour réussir un fromage à la crème : traire le lait matinal de 7 vaches différentes avant de le mélanger avec le lait nocturne de 7 autres vaches… Malheureusement difficile à réaliser chez soi, à moins de disposer de 14 ruminants.Watson a déclaré qu’elle n’avait jamais cuisiné directement à partir des livres, mais avait « toujours été très intéressée par les liens de ces recettes avec la nourriture que nous mangeons aujourd’hui ». Certains livres de la collection sont en effet d’une remarquable modernité.Les livres de Watson montrent, entre autres, que les régimes étaient à la mode il y a plus de 300 ans. Le Castell of Health de Thomas Elgyot datant du XVIe siècle donne ainsi à ses lecteurs des conseils sur les meilleurs aliments et régimes « grâce auxquels chaque homme peut connaître l’état de son propre corps ».Les savants de l’époque s’intéressait aussi de près à l'hygiène. Une collection de recettes manuscrites datant du 18e siècle comprend une « poudre pour les dents pour les attacher et les rendre blanches », et une concoction d’herbes et d’épices, de mithridate, de mélasse et d’eau de vie, présentée comme « bonne contre la peste commune, mais aussi contre le mal de la transpiration, la petite vérole, la rougeole et les sursauts ».Simon Roberts, spécialiste principal du livre chez Bonhams, qui a estimé l'ouvrage culinaire entre 780-1000 €, a déclaré :« À maintes reprises, pendant que je cataloguais cette merveilleuse collection historique, j’ai été frappé par le nombre de références à l’économie, la frugalité et la santé et les parallèles avec notre propre époque. Le rôle de la nourriture, non seulement pour se maintenir en bonne santé, mais aussi pour éviter les maladies et favoriser le rétablissement, est un thème constant. »Et de conclure : « Certaines des suggestions peuvent nous sembler farfelues, mais d’autres sont beaucoup plus judicieuses que les régimes à la mode d’aujourd’hui. »