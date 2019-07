Lectures de Hipster : 1300 livres qui n'intéressent personne depuis 10 ans

La bibliothèque publique de Seattle s’est ainsi amusée à passer en revue plus de 100 millions de titres empruntés, pour en extraire une étonnante liste : les livres de fiction qui, au cours des 10 dernières années, n’ont pas été rétirés.Publiés entre 1880 et 2005, ils sont classés suivant des règles propres à The Pudding, site hipster à mort. Le tout est mis en place dans une infographie interactive qui propose un bref, très, très bref résumé des ouvrages, ainsi que leur notation sur Goodreads dès lors que le livre y est référencé.Tout le travail de compilation repose sur l’API mise à disposition par la bibliothèque de Seattle, qui a permis de croiser les données.