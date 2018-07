Les 5 lectures indispensables de Bill Gates, édition été 2018

Toujours en panne d’inspiration pour vos lectures estivales ? On a encore une liste de titres à vous proposer, et pas des moindres, puisque c’est celle de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft. Et en bonus, dans sa vidéo de présentation, chacun des titres est présenté par un petit chiot. Comme ça, si vous n’êtes pas convaincu pas le titre, vous le serez peut-être par l’animal…







Lincoln in the Bardo de Georges Saunders est un roman choral se déroulant dans un cimetière, pour une nuit seulement, en février 1862. Le pays est à feu et à sang et Willie, jeune fils de Lincoln, est lui aussi à l’agonie, gravement malade. Il meurt en quelques jours et est enterré au cimetière de Georgetown. Mais avant de trouver le repos, Willie Lincoln se retrouve dans un étrange purgatoire…

« Tout ce qui concerne Lincoln est intéressant. Je l’admire lui ainsi que toutes les épreuves qu’il a traversés, la perte de son fils étant la plus difficile. C’est à propos de l’équilibre entre la tragédie de la vie et le bonheur de la vie. C’est à propos du deuil et de la raison d’être, c’est très émouvant. »

Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved de Kate Bowler est un ouvrage de non-fiction. Après avoir été diagnostiqué d’un cancer du côlon de stade quatre alors que tous ses rêves se réalisaient, cette professeure des écoles s'interroge sur les raisons d’une telle tragédie. Une véritable réflexion sur la foi, l’amour, l’amitié et la mort alors qu’elle dresse le bilan de sa vie.

« Vous ne voulez pas penser aux conséquences comme étant simplement dû au hasard, il est plus simple d’être en mesure de les connecter à quelque chose que vous contrôlez », analyse Bill Gates.

Christian est le créateur de la Grande Histoire, discipline académique qui étudie l’Histoire depuis le Big Bang jusqu’à nos jours utilisant une approche multidisciplinaire. Origin Story : A Big History of Everything de David Christian est, d’après Bill Gates, une excellente introduction à l’une de ses matières favorites. De quoi changer sa vision de la place de l’humanité dans l’univers.

« Je pense que cette discipline aide les gens à comprendre qu’aujourd’hui nous avons de gros blocs de connaissances, mais que ces blocs sont fortement connectés les uns aux autres. Pour moi, cette connaissance élargie de la façon dont toutes ces pièces s'emboîtent me semble intéressante. »

Dans la même veine, Factfulness : Ten Reasons We're Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think de Hans Rosling avec Ola Rosling et Anna Rosling Rönnlund livre clé en main une nouvelle façon d'appréhender et de comprendre le monde d’aujourd’hui. À travers des anecdotes et des explications factuelles, vous l’aurez compris d'après son titre, cet ouvrage nous démontre que le monde est dans un bien meilleur état que nous le pensons.

« C'est assez fantastique parce qu'il parle vraiment de la façon dont vous devriez penser le monde. Pour la première fois dans ce livre, on présente une catégorisation à quatre niveaux qui rend vraiment service. Je n'ai jamais pu dire à Hans combien j'aimais son livre, mais le monde serait meilleur si des millions de personnes le lisaient. »



Et enfin, une biographie de l’illustre Leonardo Da Vinci par Walter Isaacson, l’un des personnages historiques les plus fascinants et mystérieux. Plus connu pour sa carrière de peintre, Léonard de Vinci était bien plus qu’un simple artiste. Après Einstein, Steve Jobs et Benjamin Franklin, Walter Isaacson fait une nouvelle fois un excellent travail de biographe, d’après Bill Gates.

« Ce qu’Isaacson parvient à faire est d’expliquer ce qui rend De Vinci si spécial. Il est plus connu pour son art, mais il se voyait comme un ingénieur militaire, un scientifique et un expert en musique, et pour cela il incarnait réellement le terme d’homme de la Renaissance. »

Malheureusement aucun des cinq titres proposés n’est pour le moment traduit en français, de quoi travailler la langue de Shakespeare en plus de ses connaissances...