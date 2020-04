Les activités d'un squelette, dans la bibliothèque universitaire de Las Vegas

< >





Foin des machines à sous, des casinos et des parties de poker endiablées : Las Vegas, qui d’ordinaire vit de jour comme de nuit au rythme d’une folie douce à tendance furieuse, s’est changée en Cité Fantôme depuis l’instauration du confinement.D’autant que la situation est politiquement assez complexe : d’un côté, le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, plaide pour que tout le monde reste chez soi. De l’autre, la maire de Las Vegas, Carolyn Goodman — qui appartient au même mouvement que le gouverneur — envisage de relancer toute l’activité. (voir sur France info ).En attendant que les politiciens aient achevé de s’entretuer, en respectant la distanciation sociale impérative, UNLV (University of Nevada, Las Vegas) s’en donne à cœur joie avec… Arthur. Mais si, Arhur est le petit nom d’amour donné aux squelettes en plastiques qui permettent d’étudier l’anatomie humaine, et plus spécifiquement l’ossature du corps. « Os courts, Arhur », clament les élèves de médecine.Dans une forme revisitée de feuilleton-photos façon réseau social, voici qu’un Arthur américain s’est fait balader dans toute la bibliothèque, partant du constat qu’il n’avait rien à faire, et qu’il avait besoin d’occupation.Tour à tour pédagogue, étudiant, bibliothécaire, assurant l'accueil, toujours avec un masque pour se protéger, Arthur vit sa vie à l’intérieur de l’établissement, profitant d’être seul dans les couloirs pour se promener. L'ensemble de son voyage est à découvrir dans le post de la BU.D’ailleurs, combien de mots masculins se finissant par -ette connaissez-vous ?