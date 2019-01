Les (ani)croches de la machine à écrire des partitions musicales

Le brevet déposé en 1934



Le premier brevet déposé en 1936 pour la Keaton Music Typewriter ne contenait que 13 touches. Mais en 1953, l’inventeur améliore son concept avec 33 touches. Keaton ne fut cependant pas le premier à envisager cette solution d’écriture.En effet, le tout premier brevet pour une machine à écrire des notes remonte à 1885 : Charles Spiro avait imaginé une sorte de grosse machine à coudre, ouvrant la voie à d’autres créateurs. F Doglibert, lui, produisit en 1906 un engin ressemblant à une machine de gravure...En comparaison, le modèle inventé par Cecil S. Effinger s’approchait plutôt de la machine à écrire d’IBM avec son clavier QWERTY. Voyez plutôt :Le modèle de Keaton coûte aujourd’hui quelque 12.000 $, parce que l’on ne compte plus qu’une vingtaine de ces appareils encore en circulation. Le fait est que, malgré la bonne idée, le projet fut commercialement un échec, quelles que soient ses déclinaisons. Dans les années 50, elle était vendue pour 225 $...En réalité, si l’on projetait de faire en sorte que les musiciens puissent plus rapidement et efficacement composer, le procédé était bien trop laborieux pour parvenir à leur faciliter la vie.Si la machine à écrire connut le succès qu’on lui sait avec le temps, les tentatives pour produire un modèle adapté à l’écriture musicale furent en somme des ratages. Et si la Keaton est un instrument vintage particulièrement appréciable pour un cabinet de curiosités, c’est surtout l’outil le plus impraticable qui soit.via Boing Boing