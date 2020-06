Les Beigbeder ont leur propre vodka : Le Philtre aux 100 patates ?

photo :100 patates ? AlbanyColley CC 0

Charles, l’entrepreneur, et Frédéric, l’entreposeur, vont conjuguer leurs savoir-faire pour lancer Le Philtre. Il s’agira d’un alcool de grande qualité, bio, réalisé avec de l’eau de source et un verre de bouteille 100 % recyclé. Cependant, le verre en question sera récupéré d’une verrerie italienne, proche de Venise — qui a dit Murano ?Les coloris des bouteilles pourront varier en fonction des chutes, et apporter une originalité, ainsi qu’une certaine authenticité.Le Philtre n’arrosera que les grandes brasseries parisiennes dans un premier temps — celles où l’on retrouve Frédéric quand il cherche l’inspiration : le Café de Flore, et son prix du même nom, ou la Closerie des Lilas, et son prix du même nom.Les deux hommes se sont associés à Guillaume Rappeneau, un ami d’enfance, ainsi qu’à la maison Villevert, pour la distillation. 6000 bouteilles sortiront dans un premier temps, mais l’idée est juteuse : la vodka serait l’alcool le plus vendu au monde.Les espaces parisiens (toujours…) comme La grande épicerie, le Bon marché ou l’application caviste KOL — et bien entendu un site internet dédié… – seront les autres partenaires de vente. Prix unitaire : 49 € pour sauver la planète. Et bientôt, tout le monde criera “Au secours, pardon” Via Paris Match