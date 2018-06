Les conseils de lecture de G.R.R. Martin pour les fans de Game of Thrones

Bien conscient que ses fans n’en peuvent plus d’attendre la suite du cycle du Trône de Fer, George R.R. Martin livre aujourd'hui ses suggestions de lecture pour les fans de la série. Du grand classique aux œuvres un peu moins plébiscitées, à vous de piocher en attendant le prochain épisode ou par simple curiosité.





Disney | ABC Television Group, CC, BY ND 2.0 Disney | ABC Television Group, CC, BY ND 2.0





La New York Public Library a lancé la campagne #ReadingIsLit, avec HBO, pour redonner ses lettres de noblesse et remettre un coup de projecteur sur la lecture. C’est pour répondre à la demande de la bibliothèque que G.R.R. Martin s’est prêté à l’exercice. Il présente ainsi 5 livres qu’il apprécie et qu’il garde probablement en tête lors de l’écriture de ses romans. Sans grande surprise, on retrouve Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Pour découvrir ou redécouvrir l’épopée de neuf aventuriers quittant la Conté et Rivendell pour affronter la noirceur du Mordor afin de détruire l’Anneau unique. Les Garennes de Watership Down de Richard Adams qui cette fois-ci suit les aventures d’un groupe de dix lapins qui doivent faire face aux menaces qui pèsent sur leur garenne et trouver un nouvel endroit où s’abriter. Le cycle de la Quête du Roi Arthur de TH White qui dénonce le fascisme et le régime nazi sous couvert de fantasy. Il est basé sur l’œuvre de Sir Thomas Mallory, Le Morte d’Arthur. Seigneur de Lumière par Roger Zelazny, roman de science-fiction futuriste qui se déroule longtemps après la destruction de la planète terre. Sam, le Seigneur de Lumière essaie de briser le système de caste imposé aux survivants de l’humanité. Le sorcier de Terremer d’Ursula K. Le Guin, se concentre sur Ged, qui rejoindra une école de sorcellerie pour apprendre à gérer ses aptitudes hors du commun. L’ouvrage est un classique de la fantasy et de la littérature jeunesse qui a influencé toute la fantasy.



Cinq lectures pour passer le torride été et l’impitoyable hiver avant le retour de l’ultime saison de la série. Et si jamais vous n’êtes pas fan de la série, mais que l’œuvre de Martin vous intéresse, il a aussi partagé ses cinq livres favoris : Gatsby, le magnifique de F. Scott Fitzgerald, Catch-22 de Joseph Heller, Le conte de deux cités de Charles Dickens, Le prince des marées de Pat Conroy, et à nouveau Le seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien.



