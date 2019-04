Les créations d'Annette Vassiliu, des univers où il fait bon lire

Jamais sans mon livre, sculpture d'Annette Vassiliu (détail) (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Jamais sans mon livre, sculpture d'Annette Vassiliu (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Sans surprise, Annette Vassiliu se révèle être une grande lectrice, « de tous les genres de littérature » : « C'est mon amour des livres qui m'a menée à les utiliser dans mon domaine d'expression », nous explique l'artiste par mail. À l'origine, elle travaillait déjà le papier et les livres, mais à travers la fabrication de livres d'artiste autour de différents textes, en particulier de la poésie.Forte de cette expérience de 5 ans, Annette Vassiliu a ensuite signé ses propres ouvrages, « illustrés de gravures en pointe sèche ou par la calligraphie », qui furent notamment exposés par l'association Pages, à Paris, au salon du livre d'artiste contemporain.« Puis j'ai eu envie de sortir du cadre et c'est ce que vous avez vu à la librairie [ Eureka Street, à Caen , où sont exposées plusieurs œuvres, NdR] », explique la créatrice. Dans plusieurs saynètes, elle met en scène des mannequins, plongés dans un livre, ou entourés par des centaines de volumes... Elle rend aussi hommage au tableau Le bibliothécaire, de Giuseppe Arcimboldo, dans une autre œuvre.« J'utilise ma tête, mes mains, des cartons et papiers de récup. un cutter, de la colle, une pince et de la patience », résume Annette Vassiliu, qui trouve son inspiration dans des objets du quotidien (« la valise d'enfant remplie de livre et un pantin » pour Jamais sans mon livre) ou dans « une phrase glanée dans un livre », comme « Les livres sont des cabanes » pour la chambre tapissée de livres.Très attachée au format et au médium qu'est le livre, Annette Vassiliu pratique d'autres techniques, « selon le moment » : « Gravures, aquarelles et illustrations pour des carnets de voyage... » Avec les livres, les destinations ne se tarissent jamais.