Les lettres d’admirateurs de Rimbaud affluent au cimetière

Un lieu de recueil pour les admirateurs















« Rimbaud, je le tutoie ! Je l’appelle Arthur ! » lit Bernard Colin. Dans la boîte à lettres jaune vieillie par le temps, au nom de Rimbaud, le gardien du cimetière de Charleville-Mézières relève « au moins deux ou trois lettres par semaine » destinées au poète.Il récupère de nombreuses lettres, poèmes, recueils de Rimbaud dans toutes les langues, plaques pyrogravées, CD, médailles, bijoux, paquets de cigarettes, flacon d’alcool, qu’il garde précieusement dans des boîtes à chaussures.Sur les lettres on peut lire : « À mon Rimbange. À toi toute la vie », ou : « Rimbaud, même si tu n’es plus là, sache que je t’aimerai toute ma vie ». Parfois, ce sont des versets anonymes : « Condoléances regrettées, amour ravagé que ton âme repose en paix dans ce monde rejeté. »Mais aussi des messages d’admirateurs dans une attente qui pourrait fort se prolonger : « Je suis fan de toi, mais je n’ai jamais eu de réponse à mes lettres. Je commence à m’impatienter. » Ou : « Puisse ce courrier arriver vers toi. »Bernard confie à l'AFP : « J’ai parfois trouvé des lettres qui font peur. Les gens confient à Rimbaud leur mal de vivre. C’est leur confident. Ils lui parlent comme s’il était vivant. »Au-delà des lettres, le poète enterré dans sa ville natale de Charleville-Mézières reçoit de nombreuses visites, notamment de célébrités, comme la chanteuse américaine Patti Smith, ou « Hubert-Félix Thiéfaine, Hugues Aufray et même Dominique de Villepin, l’ancien Premier ministre ». Le chanteur Thiéfaine compte parmi les rares qui n'avaient pas épargné le poète, considérant dans la chanson Affaire Rimbaud, son passé de vendeur d'armes, revenu mutilé à Marseille.Des touristes du monde entier viennent également rendre hommage à Rimbaud, « certains passent des heures sur la tombe pour écrire. D’autres viennent se recueillir, boire un coup, fumer une cigarette », raconte Bernard Colin.D’autres préfèrent rendre un hommage plus discret, en mettant leur message dans une petite fêlure dans la plaque tombale du caveau familial. « Ici, c’est la boîte aux lettres privée de Rimbaud. Si on l’ouvrait, je crois qu’on trouverait beaucoup, beaucoup de lettres » dit le gardien.Un lieu où chacun exprime son admiration comme il le souhaite, à l’image du « coin des petits Arthur », derrière les stèles, où plusieurs couples ont déjà été surpris à faire l’amour. « Rimbaud, c’est le Jim Morrisson de Charleville-Mézières ! », conclut Lucille Pennel, directrice du musée Rimbaud.Découvez l'histoire de Bernard Colin, l'homme devenu secrétaire du poète :