Les mannequins Gigi et Bella Hadid font du livre l'accessoire fashion de 2019

Bella Hadid a lancé la mode, expliquant qu’elle bouquine The Outsider, le dernier thriller de Stephen King de 560 pages, depuis plusieurs semaines, assure-t-elle. Elle s’en sert même pour se protéger des paparazzis, comme l’explique le magazine Vogue Que l’on ne s’y trompe pas : le livre est joli, certes, mais il est aussi mis en scène avec un bagage Louis Vuitton par Takashi Murakami — le gant vert reste assez effrayant, voire particulièrement moche. En revanche, on remarquera le petit sachet avec le monogramme Dior, et ainsi de suite.Gigi Hadid, de son côté, se montre plus intellectuelle : c’est avec la traduction de L’étranger d’Albert Camus qu’elle s’exhibe.Bien évidemment, c’est la littérature qui mène le monde.