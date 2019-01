Les nounours des Gobelins hibernent... pour mieux revenir au printemps

Via la page Facebook Via la page Facebook Les nounours des gobelins







On s'en rappelle, c'est à Philippe Labourel , libraire depuis 1993 à l'avenue des Gobelins, que l'on doit l'apparition de ces doudous grandeur nature. Le premier d'entre eux avait été repéré en juin 2018, plongé dans la lecture du magazine So Foot, en pleine saison de coupe du monde.Le libraire expliquait qu'il avait voulu attirer l'attention sur la vie du quartier et renforcer les liens entre les habitants des alentours. « Ça fait 25 ans que je bosse ici. Il y avait des gens à qui je n’avais jamais parlé. Maintenant, ils m’appellent Philippe » avait-il confié au Parisien en novembre dernier.À présent, il est temps pour eux de se retirer du quartier parisien afin d'hiberner et affronter l'hiver. Plus de 100 personnes sont venues faire la fête à leurs côtés, dont des parents et des enfants, à la mairie du 13e arrondissement.Les invités ont eu droit à une représentation déchaînée d’un groupe de musiciens, des machines à barbe à papa et de pop-corn, des collations et, en bonus, quelques gros câlins. Les 160 ours devraient faire leur retour au printemps et, avec un peu de chance, en plus grand nombre.Une petite vidéo de remerciements :via RTBF