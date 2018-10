Les pages de ce livre sont en fromage

C'est une curiosité qui fait saliver les bibliophiles... et les autres. Ou pas : la bibliothèque de l'université du Michigan, section art et design, a acquis un ouvrage bien particulier, dont les pages sont faites de fromage. American Cheese, 20 Slices, de Ben Denzer, n'a été publié qu'en 10 exemplaires, et la bibliothèque conserve désormais le numéro 9 dans ses collections.





Les livres d'art peuvent prendre toutes les formes et toutes les saveurs, apparemment. American Cheese, 20 Slices, de Ben Denzer, consiste en 20 tranches de fromage, comme son titre l'indique, reliées ensemble pour former un livre.



Le tout est un jeu tant sur l'objet-livre que sur notre rapport avec la nourriture. D'ailleurs, ne dit-on pas que la littérature est la nourriture de l'esprit ?

Jamie Lausch Vander Broek, bibliothécaire à l'université du Michigan, a dépensé 200 $ pour faire l'acquisition du livre, et décrit dans un texte les réactions courroucées de certains de ses collègues, qui affirmaient que l'ouvrage était une insulte au métier et au livre.



« Si mon travail est de créer de l'intérêt et même de la passion pour la bibliothèque et ses collections, un livre de fromage a vraiment secoué les gens. Soudain, les gens avaient une opinion ! », s'amuse-t-il.

Ben Denzer est à la tête de la maison d'édition Catalog Press, et publie d'autres ouvrages et accessoires insolites, comme cette couverture de livre gonflable qui permet de lire en barbotant.





< >



Pour la conservation, les tranches de fromage sont scellées dans des pochettes en plastique, un peu comme ces tranches de fromages prédécoupées utilisées dans les croque-monsieur. A priori, un simple sac de conservation semblable à ceux des sandwichs suffit pour conserver l'ouvrage...

Sinon, le premier livre en raclette est pour bientôt...