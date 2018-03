Les plus belles rencontres que l'on puisse faire à Livre Paris

La neige vient de s’abattre, mais menace surtout de ne pas tenir. Dommage. Si l’on a une cheminée, on peut s’ouvrir un livre et partir à l’aventure – cela fonctionne également avec un radiateur. Toute la subtilité réside dans la tasse de café, thé, chocolat au lait avec ou sans petits chamallows… Et parce qu’un livre ce sont des rencontres, voici celles que vous pourriez faire à Livre Paris.



Une nation de lecteurs, peut-être pas, mais un peuple lisant, oui...

Très plébiscité chez Mana Books, Tracer, héros de la série Overwatch, inspirée du jeu vidéo aux 30 millions de joueurs :

L’éternel Géronimo Stilton, chez Albin Michel Jeunesse, fait toujours le bonheur des petits, et même des petits devenus grands...



Non, les dragons n’existent pas que dans les livres. D’ailleurs, ils sont plus souvent souriants et enclins à faire des farces…

Toute l’équipe de MyHero Academia s’est donnée rendez-vous, pour une séance de ball-trap. Des personnages à shooter, et des lots à remporter.



Le plus attendrissant des héros sans emploi, celui à qui l’on consacre toute une exposition (ainsi qu'à sa Fiat 509) à l’approche du film inspiré de ses gaffes, bévues et autres boulettes : l’inexprimable Gaston Lagaffe.





Et parce qu’il n’existe pas de livres sans lecteurs ni sans chat, voici l’une des rencontres les plus improbables de ce salon : Henri Cat…





Toutes les photos sont en licence Creative Commons, librement réutilisables, avec la mention : ActuaLitté, CC BY SA 2.0.