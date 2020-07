Les sculptures de Li Hongbo : quand le marbre devient papier

Ancien éditeur, Li Hongbo est devenu une référence dans le monde des arts, et notamment de la sculpture. Pour ses œuvres, argile, plâtre ou encore marbre sont prohibés. L’artiste chinois a jeté son dévolu sur un matériau original : le papier.

Né en 1974 dans la province du Jilin, au nord de la Chine, Li Hongbo a étudié les beaux arts avant de commencer une carrière dans l’édition de livres. Deux passions que l’on retrouve dans ses sculptures, faites de papiers et de colle, uniquement.« Mon intérêt pour le papier a commencé quand j'éditais des livres. Quand nous abordions la question du design, je devais travailler le papier, lequel était le plus adapté pour chaque ouvrage. Je devais comprendre ses caractéristiques, son style et sa durabilité » avait-il expliqué dans un précédent article Plus concrètement, l’artiste empile et colle des feuilles de papier ensemble, qu’il peut ensuite sculpter comme de l’argile, du bois ou encore du plâtre.Seule différence, ces œuvres en apparence compactes se révèlent flexibles. Malgré l’illusion première du trompe-l’œil, elles peuvent en effet s’étirer, se tordre, se plier ou encore se déplier comme des accordéons. L’enchantement est total.