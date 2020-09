Les Simpson s'invitent dans le débat entre Joe Biden et Donald Trump

Débat inquiétant, démocratie menacée, Donald Trump hors concours et un Joe Biden qui n’a rien eu à envier à son interlocuteur, en termes d’agressivité ou de coups bas. Mais finalement, il semble sortir vainqueur de cette première confrontation.Sauf que pour les dizaines de millions de spectateurs qui ont assisté au spectacle (ou au pugilat à peine poli), l’opiniâtreté des deux intervenants à s’invectiver a rapidement rappelé… un épisode des Simpson.Et plus spécifiquement celui où Grand-pa est en train de vociférer… contre lui-même. Il s’agit d’un meme qui détournait habilement l’image originelle, où le grand-père de la famille Simpson est pris en photo, semblant hurler de colère contre… un nuage.On se demande si Chris Wallace, l’animateur chargé de modérer le débat, et qui fut bien en peine de calmer les ardeurs et saillies de Donald Trump, a apprécié l’allusion. Mais dans les faits, le débat se résume et se comprend assez bien avec cette illustration…Avec une 32e saison qui se profile, la famille aux quatre doigts jaunes boudinés n’a pas fini de nous étonner…