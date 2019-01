Les splendides animaux en papier de Tiffany Miller Russell

< >

Sans surprise, Tiffany Miller Russell voue une passion immodérée pour la vie animale : illustratrice naturaliste, elle a voulu, il y a une quinzaine d'années, donner un peu plus de relief à ses dessins. Pour ce faire, elle recouvre petit à petit un dessin en deux dimensions de différentes couches de papier découpé, pour constituer le plumage, la fourrure ou les écailles du spécimen.« J'ai toujours ressenti un lien avec les animaux. Ils ont des personnalités et parcourent le monde à leur manière, à travers leurs yeux. Les humains peuvent les humaniser, et les cultures les lier à des symboles et à la mythologie, mais cela n’a guère d’importance pour ces créatures qui font ce qu’elles font depuis des millénaires », commente Tiffany Miller Russell auprès de Colossal Il est possible de s'offrir une des petites merveilles de Russell sur Etsy , sachant que la réalisation de l'une d'entre elles peut demander jusqu'à 300 heures à l'artiste...