Les titres du turfu : première sélection pour le prix Kevin 2019

On connaissait outre-Manche le prix Bad Sex, décerné à un roman qui contient, comme son nom le suggère, une séance de sexe désastreuse. Les Kevin de l’édition , adeptes de la raillerie qui égratigne l’industrie du livre, ont trouvé plus torve encore.Annoncée voilà quelques jours, la sélection pour les prix Kevin 2019 établit plusieurs catégories, et la première vient de tomber : Catégorie Le brainstorming pour le titre en lendemain de soirée, plus jamais, compte quatre ouvrages. Un choix cornélien, de toute évidence, car les ouvrages retenus ont des titres bien velus.L'histoire ne dit pas si le prix est doté ni combien d'ouvrages ont été passés au crible pour arriver à cette short list des plus évocatrices. Elle ne dit pas non plus si l'an prochain, une nouvelle catégorie fera son apparition. Non, ce que l'histoire retiendra, c'est qu'une fois de plus, les Kevin ont tapé lourdement juste – ou juste lourdement.En revanche, d'autres catégories pourraient bien faire leur apparition. Nous mettrons cet article à jour, bien entendu...