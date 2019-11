Lire et écrire avec les arbres, un alphabet poétique new-yorkais

< >



Interagir avec l’espace public

Certaines lettres de l'alphabet des arbres de New York se sont déjà insérées dans la ville, comme sur ces panneaux publicitaires LinkNYC.

Pouvons-nous créer un langage au-delà de l’humain ? Les œuvres de Katie Holten portent à réflexion. Cette designeuse irlandaise, engagée sur les relations de domination de l’homme sur la nature, propose des alphabets d'arbres ou de pierres.Le concept est simple : chaque lettre de l’alphabet latin se voit attribuer un dessin d’un végétal ou d'une roche. Une façon originale d’explorer les possibilités de l’art et de l’activisme à l’ère de l’Anthropocène. Les alphabets sont à découvrir sur son site internet En 2016, Katie Holten publie même tout un ouvrage écrit en « arbres ». About Trees publié aux éditions Broken Dimanche Press fait partie d’un projet de la maison lancé en 2014 d’éditer de la littérature sous une forme post-humaine. Parapoetic, de son petit nom, vise à explorer les champs d’une littérature au-delà de l’humain. Le but ? Défier le récit anthropocentré de l’homme comme seul détenteur du langage.« Dans About Trees, Katie Holten nous invite à pénétrer dans certaines de ces forêts. Elle a créé un alphabet des arbres et l’a utilisé pour traduire un recueil d’écrits éclectiques : des textes connus, appréciés, anciens ou nouveaux » résume la maison d’édition « Le résultat est une fusion étonnante de la narration et de l’art qui célèbre les arbres, leur passé et leur avenir, leur possible et leur omniprésence. »Plus récemment, l’artiste basée a New York a décidé de concevoir un alphabet à partir des arbres de la ville. Une nouvelle façon d’explorer les enjeux, au croisement de l’art, de l’écologie urbaine, de la nature et du design.L’œuvre s’inscrit dans un projet plus dense en collaboration avec la ville, celui de « planter » certains messages sous forme d’arbres dans les espaces publics. « L’alphabet des arbres de la ville de New York est une palette alphabétique de végétaux qui nous permet de réécrire le paysage urbain en plantant des messages autour de la ville avec de vrais arbres », explique Katie Holten aux tribunes de My Modern Met « En tant qu’artiste en résidence chez Parks, j’ai pu créer un “véritable” alphabet des arbres, c’est à dire légitime, approuvé par une institution », reprend-elle. « Souvent, c’est exactement ce que l’on ne veut pas pour une œuvre d’art ! Mais pour ce projet, j’ai vraiment la firme intuition qu’il est de l’ordre du service public. C’est un outil que les gens peuvent utiliser pour interagir avec l’espace public d’une toute nouvelle manière. »La police du New York City Tree Alphabet est téléchargeable gratuitement à cette adresse