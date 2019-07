Lire ou conduire il faut choisir : un homme surpris à bouquiner sur une autoroute

Via Reddit Via Reddit

L’inattention au volant est un problème récurent qui est l’origine de nombreux accidents sur la route. Mais on a plus souvent l’habitude de voir une personne hypnotisée par son portable que par un livre. Pourtant, outre le conducteur de ce matin à Sydney, plusieurs témoins attestent qu'ils ont déjà remarqué ce genre de comportement auparavant.Le Code de la route australien stipule pourtant que les conducteurs doivent avoir « le contrôle du véhicule » et « une vue dégagée de la route qui les attend ». Si ce n’est pas le cas, ils s’exposent à de lourdes amendes – et possiblement des accidents.La personne qui a photographié le conducteur (lui aussi en roulant ?), ce matin, a posté l’image sur Reddit, un réseau social, avec comme légende : « Ce matin, un mec se fait une bonne lecture sur la M5 [une autoroute] ». Et il poursuit : « Ce n’était pas simplement un regard. Ce mec traçait en se payant du bon temps avec son bouquin. »L’homme au volant d’une BMW Série 7 avait son livre appuyé contre le volant, les yeux rivés sur les pages pendant qu’il conduisait. Le photographe de la scène n’a pas eu le temps de noter le numéro de sa plaque. Mais il ajoute « Nous l’avons sûrement assez klaxonné pour que le gars se rende compte que son comportement était risqué pour les autres personnes. »Les utilisateurs de Reddit ne se sont pas privés de critiquer la conduite dangereuse de l’homme, et d’autres ont pris la situation à la légère. « Peut-être qu'il lisait le Code de la route », répond un utilisateur suite à la photo. Ce genre de comportements stupides survient plus souvent qu'on ne le croit : en 2016, un homme lisait ainsi un livre de James Patterson sur sa tablette, en roulant Voilà, plus raisonnablement, une occasion de se tourner vers l’audiolivre.Via Daily Mail