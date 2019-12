Lisa Lloyd fait battre les ailes de papillons et d'oiseaux en papier

< >

Si emballer un cadeau ou faire un simple origami vous semble déjà insurmontable, pensez un peu à Lisa Lloyd, artiste londonienne qui n'utilise que du papier pour créer des modèles réduits d'oiseaux et de papillons plus vrais que nature.Après avoir créé un squelette en papier et en tissu, en guise d'armature, Lloyd ajoute chacune des pièces qui composent le plumage des oiseaux à l'aide d'une pince, en les collant les unes après les autres. Elles sont toutes réalisées et découpées à la main, bien sûr, et certaines pièces en comptent près de 4000...Pour les papillons, le challenge n'est pas moins délicat, puisque les deux ailes des insectes se doivent d'être strictement symétriques, afin de coller au mieux à leur apparence dans la nature...Il est possible de s'offrir une création de Lloyd à cette adresse via Colossal