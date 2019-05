Lisez des histoires à un rat pour vous améliorer en lecture à haute voix

Vincent est un rat, âgé d'un an seulement et il travaille déjà en tant que bénévole. Il aime se rendre dans les écoles et les bibliothèques afin d'aider les enfants à apprendre à lire. Certes, il ne parle pas l'humain et ne connaît rien à l'orthographe ni à la grammaire, mais il fonctionne comme un regain de confiance pour les enfants qui ont peur de lire à haute voix.



crédits : Healing Whiskers crédits : Healing Whiskers





Dans le cadre du programme Read With Me de l'association Pet Partner, le rôle de Vincent est simple : s'asseoir près d'un enfant et se laisser caresser le poil pendant la lecture. « Ce qui rend cette situation spéciale, c'est que Vincent ne s'attaquera pas à l'enfant s'il prononce mal un mot ou s'il saute une phrase ou deux. (...) Le but du programme est d'améliorer la confiance en soi pour la lecture à haute voix », explique Abby Chesnut, la propriétaire de Vincent.



L'origine de la thérapie de lecture par les rongeurs



La dresseuse a été mise en relation avec Pet Partners grâce à la société Compassionate Paws. C'est à ce moment-là qu'elle a adopté les prédécesseurs de Vincent, Jasper et Oliver, et s'est mise en tête de les entraîner. Malheureusement, Jasper avait un tempérament nerveux et était victime de quelques crises.



Abby s'est alors décidé à entraîner Oliver, visitant des collèges, des bibliothèques et des événements publics pour montrer aux gens que les rats pouvaient être propres et bien élevés contrairement aux idées reçues. Les deux rats sont décédés un an et demi après le début de la tournée d'Oliver, mais Abby ne voulait pas lâcher l'affaire. C'est ainsi que Vincent et son frère Xavier sont arrivés dans le monde de la thérapie de lecture.





« Au début, j'ai travaillé avec Vincent et Xavier pour voir qui serait le mieux placé pour être le prochain rat thérapeutique. [Selon les règles de Pet Partners], j'avais six mois pour les acclimater au monde extérieur dans le confort du panier », explique Abby.



L'éleveuse a commencé avec un sac de pelotage, très souple, fabriqué par ses soins, dans lequel les deux rats pouvaient se blottir. Elle l'a ensuite déposé dans le panier pour que les deux frères s'y sentent bien. Au bout de quelques jours, Abby a retiré le panier et a remarqué que Vincent prenait plus de plaisir à traîner dans le panier que son frère Xavier.









Une méthode thérapeutique qui porte ses fruits



En octobre 2018, Vincent a réussi à passer le test pour devenir un animal thérapeutique. Le rongeur a été confronté à un chien et à des bruits sonores forts afin de voir ses réactions. L'évaluation a été validée et Abby pouvait reprendre sa tournée des écoles, des bibliothèques et des événements culturels.



« Nous avons commencé en novembre et nous nous y rendons toutes les deux semaines depuis. Nous avons eu des enfants qui allaient et venaient, mais deux garçons, en particulier, sont revenus à peu près à chaque visite et ont connu des améliorations importantes, confie la maman de Vincent. Au début, ils étaient mal à l'aise et ils trébuchaient sur les mots, et à présent ils lisent plus vite et plus clairement ».



