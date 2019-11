Marabout Flash : le détournement hilarant de couvertures

< >





Le format de Marabout Flah, qui aura connu près de 500 publications entre 1959 et 1984 — reposait sur des livres carrés de 11,5 cm. Leur iconographie, autant que la mise en scène des protagonistes sur les couvertures, les rend particulièrement datés, et donc propices à s'amuser un peu.Voici en effet de quoi donner à n’importe quel Génie du Mal – ou tout autre graphiste avec un peu d’humour – matière à des détournements sans pareil.La collection devait donc traiter de thématiques de la vie de tous les jours — cuisine, maison, beauté, tourisme, bricolage, sport, etc. Fait notable, les livres étaient d’ailleurs accompagnés de dessins humoristiques, que réalisèrent Lucien Meys, jusqu’en 1977 puis Jean-Claude Salemi.Notons qu’aujourd’hui, quelques dizaines de titres ont été repris en format numérique, dans le cadre de l’exploitation à travers le programme ReLIRE — celui qui procède à la numérisation et commercialisation des œuvres sans l’accord préalable ni des auteurs ni des ayants droit. Si, si…On peut retrouver l’intégralité de ces parodies sur la page Facebook , mais également d’autres sur Instagram Accessoirement, et pour les étudiants de Master Édition qui nous lisent, il faut se souvenir que l’éditeur, basé à Verviers, avait conçu la première PLV sous la forme d’un présentoir en fil métallique. Par ce biais, il était possible d’exposer cinq rangées de trois titres au regard du lecteur.merci au Seigneur Sith qui nous a imposé sa volonté en suggérant l'info...