Marc Levy, l'écrivain favori des Français pour partir en vacances

Un sondage sur les vacances, à la fin des vacances, c’est original, mais permet de mesurer l’écart entre la réalité et les prévisions. Ainsi, la moitié des voyageurs prévoit de dépenser entre 500 et 1000 €, contre 20 % entre 1500 et 1500 €. On compte d’ailleurs ceux qui anticipent plus de 6 mois avant leur départ — 37 % des répondants —, ceux qui sont plus détendus — 3 à 4 mois, 30,4 % — mais également les dernières minutes qui représentent 21,1 %.Alors (re)partir, certes, mais où : le bord de mer est sollicité par 41,4 % des sondés, et l’île loin de tout, par 22,4 %. L’objectif est la déconnexion, pas question de travailler — quand bien même ce serait comme libraire dans un décor paradisiaque . D’ailleurs, 34,8 % apprécient le club de vacances, pour ne rien faire.Chose intéressante, et quelque peu contradictoire, les destinations historiques intéressent : on envisage d’aller à Athènes, pour sa mythologie (38,7 %), à Rome, pour son histoire antique (21,4 %) ou à Lisbonne, pour toutes ses couleurs (35,8 %). Soit.Et s’ils avaient pas possibilité de partir pour des vacances originales, c’est manifestement en compagnie de Jules Verne qu’ils s’embarqueraient, tant leurs choix reflètent les sujets de ses romans :• 20 000 lieues sous les mers (49,6 %)• Au centre de la Terre (22,4 %)• Sur la lune (14,1 %)Chose rassurante pour les éditeurs, les Français partent toujours avec leur livre préféré (19 %) et leur guide touristique (15,3 %). Et puisque l’on parle de livres, quel serait l’écrivain idéal pour partir en vacances et passer du temps, l’été ? Marc Levy est plébiscité par 39,7 % des répondants, loin devant JK Rowling (à 22,6 %). Surprise, en revanche, c’est Michelle Obama que l’on trouve sur la 3e place, à 21,2 %.Le sondage a été opéré sur la page Facebook France de l’agence, du 15 juillet au 5 août, avec 500 répondants.