Même les célèbres lions de la bibliothèque de New York portent des masques

Photographies : Jonathan Blanc/NYPL

En période de crise sanitaire, les consignes sont les mêmes pour tous, ou presque. Les deux sculptures qui ornent l'entrée d'un des bâtiments du réseau des bibliothèques publiques de New York ont ainsi reçu des masques chirurgicaux adaptés à leurs taille et morphologie. D'un mètre sur cinquante centimètres environ, ils couvrent le nez et la bouche — ou plutôt le museau et la gueule — des félins.Cette installation pourra faire sourire, et c'est le but, mais elle vient aussi rappeler aux usagers les règles qui seront de mise au moment de la réouverture des différentes bibliothèques de la ville. Outre le respect de certaines distances entre les personnes, le masque sera obligatoire dans les établissements. Comme en France, où l'entrée dans les bibliothèques sans masque est interdite pour les usagers de plus de 11 ans.« Patience et Courage sont les symboles parfaits de la force de notre ville et de notre pays, aujourd'hui plus que jamais », assure Anthony W. Marx, président de la New York Public Library (NYPL). « Comme eux, les New-Yorkais sont forts et résilients, ils peuvent traverser toutes les tempêtes. Nous surmonterons ensemble cette crise sanitaire. Mais, pour ce faire, nous devons rester vigilants, nous devons faire preuve de patience et de courage, suivre les recommandations des experts, encore plus alors que nos villes s'ouvrent. Les lions, protecteurs de la connaissance et de la vérité, ont vu 109 ans d'histoire défiler sous leurs yeux et nous montrent l'exemple. »