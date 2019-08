Mexique : un Boeing 727 converti en bibliothèque avec un simulateur de vol

Ciudad Hidalgo, entre Mexico et Guadalajara



C’est en avril 2018, 10 années après son ultime atterrissage, que le Boeing a été immobilisé et déplacé depuis l’aéroport de Mexico pour être transféré en trois pièces en 2017, dans la ville de Ciudad Hidalgo (Michoacán).Le modèle 727 dispose d’un fuselage étroit, avec une capacité de 150 à 190 passagers. Produit à partir de 1963, jusqu’en 1984, ce sont 1831 commandes qui furent passées. Suivant le modèle — deux déclinaisons existent — il mesure entre 40 et 46 m et fut privilégié pour sa capacité à se poser sur des pistes courtes.Une fois parvenu à Ciudad Hidalgo, l’assemblage des pièces fut opéré par une association à but non lucratif, Suena Mexico Suena, avec le soutien du secrétariat fédéral à la Culture.Depuis l’inauguration, des élèves de la maternelle à l’université sont venus le découvrir, profitant des multiples espaces qu’il offre. À l’arrière, une salle de lecture permet de s’asseoir et bouquiner tandis que dans le cockpit, une simulation de vol en réalité virtuelle donnerait des ailes.La Biblioteca en las Nubes — ou Bibliothèque dans les nuages — fait assurément rêver, y compris les enseignants. Une professeure indique que la plupart de ses élèves n’étaient jamais montés dans un avion. « La promotion de la lecture par la technologie est également très importante : la plupart d’entre eux n’ont pas la possibilité de se servir d’un ordinateur, quel qu’il soit. »Pour accéder à cette bibliothèque, totalement rénovée, comme le montre la vidéo, il faudra prendre la route 15, qui relie Morelia à Toluca. Tout autour ont été aménagés des jardins, avec des espaces de loisir et une cafétéria.L’ensemble des aménagements découle de l’association qui s’est occupée du montage : certes, on y place moins de passagers désormais, mais le confort et le plaisir de lecture ou de détente sont incomparables. On y trouve même une salle de projection pour découvrir des films.