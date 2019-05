Minestrone de fer : les crayons se cuisinent au scalpel

À l’aide d’un scalpel X-ACTO, l’artiste s’est mis en devoir de réaliser des sculptures particulièrement fines des grandes maisons de la série inspirée des romans de George RR Martin.Tout y passe : les insignes, les symboles, les armes, et bien entendu le fameux Trône de Fer sont ici réalisés, sculptés à la pointe du scalpel, mais on y retrouve également des acteurs de la série, avec un extraordinaire sens du détail.Et puis, un corbeau, un crâne, un dragon, des armoiries, des loups, bien entendu.Sur Instagram, le bonhomme présente ses différentes réalisations, et une exposition est actuellement en cours au Mega Mall de Bucarest en Roumanie. Mais Instagram, c’est plus simple, résolument.via My Modern Met