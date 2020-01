Mode : Louis Vuitton revisite les romans pulp, version haute couture

Comment la culture populaire se retrouve catapultée au rang de message marketing pour des signes extérieurs de richesse et de bourgeoisie : la dernière campagne publicitaire de Louis Vuitton est un véritable cas d'école. Le directeur artistique Nicolas Ghesquière, grand amateur de films de science-fiction, rappelle Vanity Fair , s'est donc tourné vers les racines du genre.Voici donc autant de couvertures de romans pulp réimaginées en publicité pour vêtements et maroquinerie de luxe. Pour rappel, ces textes, édités au format poche et vendus à bas prix, étaient imprimés sur du papier et de l'encre de moindre qualité, qui laissait parfois des quelques traces sur les doigts du lecteur...Pour l'inspiration, plus précisément, Nicolas Ghesquière cite aussi la couverture de l'édition américaine de L'Exorciste, de William Peter Blatty.Des couvertures criardes, barrées de typographies audacieuses et colorées : une mise en page reprise très fidèlement par Ghesquière, dont les créations mettent en scène Léa Seydoux, Robyn, Jaden Smith, Samara Weaving ou encore Billie Lourd.Le tout vient présenter la collection Pre-Fall 2020, qui sera révélée un peu avant l'automne, donc.