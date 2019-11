Montréal : sous les pavés et les livres, la neige

manifestation à Montréal - septembre 2019





L’autre souhait, c’était de renouer avec une partie de l’ADN de ActuaLitté, cette capacité d’immersion – de gonzo journalisme, quitte à prendre des drogues aussi psychédéliques que… non, on ne peut pas les citer. Dommage. En tout cas, en marge des comptes-rendus, pouvoir renouer avec ce plaisir du récit à la première personne, dans un contexte festif. Car du salon de Montréal, s’il n’en faut retenir qu’une réalité, elle tient dans la volonté de son directeur d’en faire un moment de fête.Ouais, une fête du livre.Et puis, parler de transition, d’ADN, ça met l’eau à la bouche, et outre ces petites choses que l’on peut disperser sur les réseaux, avoir toute latitude de raconter les petites choses, les rencontres furtives, les moments d’émotion. À considérer les grands salons comme des usines à gaz et/ou seulement de gros rendez-vous, on en oublierait que certains tentent de préserver une dimension humaine — donc de ressenti.Ouais, réinjecter dans nos colonnes de l’humain, de la pulsation, du pouls, du rythme, du ressenti (ment, eh oui, parfois) : de la vie. Tout cela parce que trône dans la rédaction un portrait en 4 par 3 de Hunter S. Thompson, et à ses pieds un autel votif où l’on fait brûler de l’encens, de la métamphétamine et autres feuilles de laurier (façon pythie au Temple de Delphes, mais chez nous c’est Titi au Jardin des Plantes).Plus sérieusement, surtout, débarquer à Montréal en cette période n’a rien d’anecdotique : si les rumeurs les plus stériles et stupides courent sur Greta Thunberg — assimilant le syndrome d’asperger dont elle est atteinte à une trisomie 21, faut-il être con tout de même… (ah, tiens, oui, parler crument, ça fait du bien) — il n’empêche que le 27 septembre dernier, la grève dans la ville québécoise fut suivie.On recense 500.000 personnes venues manifester — les écoles, les collèges, les étudiants et des enseignants ont rejoint le mouvement. De nombreux commerces avaient d’ailleurs fermé.Difficile de passer à côté de ce qui fut la plus importante manifestation que connut Montréal — ou peu s’en faut. D’autant qu’une semaine auparavant, intervenait la manifestation pour le climat : là encore, en nombre absolu, c’est à Montréal que l’on a enregistré un nombre record de manifestants. Et les slogans ne manquaient pas d’humour, quand il le fallait : « Faites des pipes, pas des pipelines. ». Cela vous a un goût de protestation anti-guerre du Vietnam : Make love, not war.Alors quoi ? Le Québec en avance sur le reste du monde, pour ce qui touche à l’écologie ? Je connais un certain Mimiche qui officie dans nos colonnes et serait prêt à amplement en témoigner. Si la planète était au cœur des préoccupations de la ville au cours des dernières semaines, le salon a décidé d’y faire écho. Le mouvement qui avait commencé par La planète s’invite à l’université, est devenu La planète s’invite au Parlement. Pour arriver à La planète s’invite au salon.On y reviendra, avec une table ronde toute particulière, réunissant plusieurs intervenants de qualité : un écho évident à la mobilisation des jeunes, à la marque que Greta Tunberg a pu laisser, aux milliers de personnes impliquées dans les grèves pour climat — aux millions à travers le monde.On y sera. On devait y être. Hein, papa ?photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0