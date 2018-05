Mugs littéraires : buvez les paroles de grands écrivains...

#SalTo18 — Montée depuis une quinzaine d’années, la société Meditathe fait sensation avec ses tasses littéraires. Une déclinaison de mugs qui associent des figures du monde des lettres ou encore des citations, en italien ou en français, si, si.







Baudelaire et ses chats, Saint-Exupéry et son immortel Petit Prince, ou encore Madame de Staël et De La Rochefoucaud se retrouvent sur des produits « bone china », une porcelaine très fine et reconnue pour son excellence.

On compte plusieurs dizaines de références pour 13,50 € pièce, en Italie. Une petite découverte qui anime la séance de thé du samedi après-midi pluvieux, ou régalera avec un capucino matinal.



Parmi les auteurs à retrouver, Albert Einstein, en anglais (« L’imagination est plus importante que le savoir ») ou encore Oscar Wilde (très prisé nous dit-on), Nietszche ou encore Shakespeare et Federico Garcia Lorca.







Les produits sont disponibles à l’export depuis les sites marchands, pour les particuliers. Les vendeurs nous expliquent n’avoir pas encore de distribution industrialisée en France en revanche. Dommage : on trouve notamment leurs tasses dans les librairies du groupe éditorial la Feltrinelli.



On peut même s'amuser à les utliiser comme lampes...