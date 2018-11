Musique classique et opéra : SoClassiQ, une encyclopédie vivante

Lancement de soClassiQ, une plateforme de nouvelle génération, offrant aux esprits curieux et mélomanes chevronnés un accès gratuit à l’ensemble du répertoire de musique classique et d’opéra. Avec l’Intelligence Artificielle et la Data Science, soClassiQ met la musique classique à la portée du plus grand nombre et se positionne comme le site de référence en la matière.



Après deux ans de recherche et développement, la plateforme soClassiQ fait son entrée officielle dans le monde de la musique classique et de l’opéra.soClassiQ est une plateforme dont l’objectif est de donner accès, grâce à la puissance de ses algorithmes, à l’ensemble des œuvres du répertoire mondial, aux compositeurs et aux interprètes, aux opéras et salles de concert, aux festivals, aux orchestres et ensembles, aux vidéos des concerts, à l’actualité, etc. tout cela au travers d’une expérience utilisateur simple et épurée.Pour ce faire, soClassiQ a bénéficié de l’expérience de son grand frère, Classissima lancé en janvier 2009, et qu’il remplace désormais. Pour satisfaire aux exigences technologiques de Google, le projet soClassiQ a été lancé en 2015. Son élaboration a nécessité 2 ans de travaux, ce qui a permis :• La mise au point de puissants algorithmes s’appuyant sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle ;• La conception d’outils d’exploration simples et intuitifs permettant d’accéder à cette masse de données depuis un smartphone comme depuis un écran TV ;• La construction d’une infrastructure extensible capable de supporter une augmentation considérable de données et d’offrir un niveau de performance et sécurité conforme aux standards actuels.« Jour après jour, les robots de soClassiQ continuent à indexer et référencer les œuvres et à augmenter la base de données de la plateforme » explique Laurent Houmeau fondateur d’e-media management, à l’origine du projet soClassiQ.« Cela constitue un véritable défi technologique quand on songe qu’il existe 130 à 150 000 œuvres dans le répertoire, et qu’il s’agit de s’affranchir des barrières linguistiques pour garantir des contenus de qualité en repérant par exemples les doublons tels que « la flûte enchantée » et « Die Zauberflötte ». »La plateforme défend une vision humaniste et éthique de l’accès à la musique pour tous : elle s’engage à rester une plateforme gratuite, sans publicité et respectueuse de la vie privée et des droits d’auteur.