Nemeio, un clavier à encre électronique personnalisable

Il n'y a pas que les joueurs pour utiliser des séries de raccourcis clavier : des professionnels du graphisme, par exemple, ont régulièrement recours à des batteries de raccourcis pour gagner du temps et accéder rapidement à des outils. C'est notamment pour eux que le clavier Nemeio a été pensé, avec pour objectif d'en faire un outil personnalisable au maximum.Ainsi, les 81 touches du clavier sont en réalité de petits écrans à encre électronique, similaires à ceux d'un lecteur de livres numériques. Peu gourmands en énergie, ils ont néanmoins la possibilité, évidemment, d'afficher différentes lettres ou images, correspondant par exemple à des raccourcis clavier.Conçu et fabriqué en France, le clavier Nemeio est accompagné de son application qui permet de définir les touches ainsi que différents profils.Ainsi, il sera possible de définir un profil « Design », « Édition » et « Langue », par exemple, correspondant chacun à une tache particulière. À l'aide d'une seule pression sur les boutons de navigation entre les profils du clavier, les touches seront mises à jour, ainsi que leur effet à l'écran.Pour le moment, le clavier reste à l'état de prototype, et sera présenté lors du CES de Las Vegas, qui a débuté aujourd'hui pour s'achever le 11 janvier.