Nicolas Sarkozy ou François Hollande, libraires d'un jour ? À Taïwan, oui...

Dissimulé par une casquette et un masque, Ma Ying-jeou a pu jouer les libraires

Et arrivé en caisse, c’est Jacques Chirac, VGE, Sarko ou Hollande qui vous annonce le montant. Sans proposer 5 % de remise, parce qu’il faut penser aux finances de la librairie. Folklorique, non ?C’est pourtant à ce jeu que l’ancien président taïwanais Ma Ying-Jeou s’est prêté, se retrouvant derrière le comptoir durant une journée. Et ce, dans le seul but de travailler à se refaire un peu de notoriété.Entre 2008 et 2016, Ma Ying-Jeou fut présidente de la République de Chine (autrement dit, de Taïwan), et acheva son mandat avec une dose d’impopularité étonnante – malgré une réélection en 2012. Son parti avait d’ailleurs essuyé une cuisante défaite aux élections de décembre 2014, désaveu du peuple... Il lui a longtemps été reproché, entre autres, la gestion déplorable de l’économie, ainsi que celle du typhon qui en 2009 avait entraîné la mort de 700 personnes.« Nous souhaitons que le public sache que l’ancien président est une personne facile à vivre, un peu comme le type qui vient à côté de chez vous », indiquent ses services de communication.De quoi laisser entendre que le président travaille à son retour au pouvoir. Après deux mandats, Ma Ying-jeou songerait à se présenter à l’occasion des élections présidentielles de 2020 : l’homme d’État taïwanais n’a donc pas hésité à se mettre en scène à l’occasion d’une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Dans celle-ci, l’homme de 68 ans se masque le visage avant de servir quelques clients dans une librairie de Taipei (Taïwan).Si certains clients reconnaissent rapidement l’ancien chef d’État d’autres tombent dans le panneau : dont cette femme qui, malgré les conseils très insistants du libraire, ne montre aucune envie d’acheter les mémoires d’un certain... Ma Ying-jeou.François Hollande, de son côté, n’avait pas pris la casquette de libraire, mais entamé un tour de France de 46 librairies et séances de dédicaces ...Quant à Nicolas Sarkozy, on sait qu’il a fini par se réconcilier avec les livres, même s’il aura fallu du temps... En revanche, pour ce qui est de la Princesse de Clèves, le doute persiste.via South China Morning Post