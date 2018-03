Nigeria : pour sensibiliser à la lecture, il lit à voix haute pendant 120 heures

Convaincu qu'un coup d'éclat était nécessaire pour rappeler combien la lecture peut transformer les existences, un Nigérian s'est lancé dans une séance de lecture à voix haute au long cours. En 5 jours, il a lu pendant 120 heures, en ne s'accordant que 2 heures de repos toutes les 24 heures. Et a ainsi battu le record mondial fixé à 113 heures.

(Sam Greenhalgh, CC BY 2.0)



À 15h30 heure locale, ce samedi 3 mars 2018, Bayode Treasures-Olawunmi a pu poser son livre après 120 heures de lecture à voix haute : il a ainsi terminé 17 livres, battant ainsi le record de 113 heures et 15 minutes détenu par un Népalais, Deepak Sharma, depuis 2008. Le Guiness World Book Record, qui a validé le record, le fera figurer dans la prochaine édition de son fameux ouvrage.

Bayode Treasures-Olawunmi a mené sa performance depuis la bibliothèque YouRead de la banlieue de Yaba, à Lagos, plus grande ville du Nigeria. Il a surtout lu des auteurs nigérians, comme Toni Kan, Leye Adele ou encore Sarah Ladipo Manyika, rapporte Premium Times.

« C'est la chose la plus folle et téméraire que j'ai jamais fait en tant qu'individu. Ce n'est pas évident de s'asseoir et de décider de lire pendant 5 jours, pratiquement sans pause. L'idée est d'interpeller sur l'importance de la lecture et de l'écriture au Nigeria », a expliqué Bayode Treasures-Olawunmi. Selon l'Unicef, le taux d'alphabétisation des 15-24 ans atteint 66 % dans le pays en 2015, et seuls 6 % des foyers possèderaient des ouvrages pour la jeunesse.

Inutile de souligner que l'idée de Bayode Treasures-Olawunmi n'a pas tout de suite convaincu ses proches : « Je venais de rentrer du travail quand il m'a dit qu'il voulait lire à voix haute pendant 120 heures », raconte son épouse, Tosin. « Je n'y ai pas fait attention, j'ai dit que ce qui comptait, c'était d'avoir de quoi vivre, de payer les factures et pas de lire. Je lui ai dit de laisser tomber, car ça n'avait pas de sens. »



Lecteur vorace : 5 trucs pour lire 100 livres en une année

Entêté, Bayode Treasures-Olawunmi a finalement réussi à la convaincre du bien-fondé de son idée, et elle s'avoue heureuse de l'avoir finalement soutenu dans sa démarche. Les autorités locales ont aussi vu dans l'événement un moyen de promouvoir la lecture et l'éducation : sa séance de lecture à voix haute a été sponsorisée par la Guaranty Trust Bank, Tagheuer et la municipalité de Lagos...