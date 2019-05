Nos visages deviennent le support des poèmes inventés par Google

Décidément, Google ne fait que s'amuser en ce moment. Et pour cause, après avoir enfilé le Gant de l'Infini de Thanos, le célèbre moteur de recherche se la joue poète. Ses ingrédients ? Un visage et un algorithme préparé au préalable. Tada ! votre "Poem Portrait" est prêt. Le résultat est une image éthérée, où la personne photographiée apparaît avec un poème sur le visage, composé uniquement à partir d'un mot suggéré au moteur de recherche.



Poem Portrait de Keanu Reeves, réalisé par The Verge Poem Portrait de Keanu Reeves, réalisé par The Verge