NSFW : un simulateur pour inventer la cité fortifiée idéale de vos vacances

Andrey Korchagin, CC BY SA 2.0

Andrey Korchagin, CC BY SA 2.0









Le même modèle existe également

Le même modèle existe également à cette adresse , mais cette fois, intervient plutôt comme un visualisateur 3D, une fois que l’on a bâti sa ville.

Pour faire s’écouler les longues journées de boulot avant la dernière période de vacances aoûtienne, voici de quoi raviver la flamme des médiévistes et entretenir le songe du Roman de la rose.Un développeur indépendant de jeux vidéo, Oleg Dolya, vient de mettre en ligne un simulateur permettant de concevoir, gratuitement et avec une foule d’options, sa propre cité médiale imaginaire. Plusieurs modèles sont prévus pour partir d’une base, et l’on peut modifier à l’envi ses murailles, sa citadelle, les remparts du château fort ou les habitations.Préférez-vous une ville en bord de mer ? C’est possible également. Et si votre appétit pour l’eau vous incite à faire passer une Seine ou un hypothétique Pont Mirabeau, c’est également possible.Les amateurs de jeu de rôle pourront en profiter pour construire des cités qui accompagneront à merveille les joueurs dans des campagnes à la recherche de vampires dans l’Âge des Ténèbres… et sinon, vous pouvez aussi montrer au petit dernier qu’il a des talents d’urbaniste jusqu'alors insoupçonnés.Pour vous y essayer, c’est par ici . On peut même exporter ses chefs d’œuvre…. Tragique absence : impossible de situer correctement l'abbaye où les moines copistes reproduisent les manuscrits, et moins encore leur bibliothèque.