Occultisme, erreurs scientifiques et fromage au sein de livres rares

Science, religion et fromage





Voyages en 1818, de Constantine Samuel Rafinesque - musée Smithsonian





INSOLITE : échappez au Covid en devenant

libraire sur une île paradisiaque





Le livre triangulaire du comte St-Germain - Domaine public



Crédit photo : Le livre triangulaire du comte St Germain - De integritatis et corruptionis virginum domaine public

C’est en s’entretenant avec des libraires et des bibliothécaires ou en écumant les catalogues d’enchères qu’Edward Brooke-Hitching est parvenu à réunir cette série d’ouvrages rares. Toujours à l’affut d’anecdotes l’auteur s’intéresse moins aux incunables et aux manuscrits anciens qu’aux véritables coups de folie éditorial qui forment la substance de son nouvel ouvrage, The Madman’s Library.Le journal The Guardian propose en avant-première une dizaine de ses bizarreries de papier, et l’on ne peut s’empêcher de remarquer que parmi ces curieux ouvrages les auteurs et éditeurs français tiennent une place de choix.Brooke-Hitching propose par exemple de se plonger dans Voyages en 1818, de Constantine Samuel Rafinesque, l’ouvrage d’un historien et naturaliste français parti rendre visite à un collègue installé dans le Kentucky. En bon touriste gaulois qui se respecte, Rafinesque serait devenu un hôte si irritant qu’Audubon aurait commencé à inventer des animaux appartenant à la faune locale pour se moquer de lui. Très appliqué, le français a fidèlement illustré ses notes sans poser de questions. Les poissons aux longs nez habilement dessinés au crayon témoignent de la rigueur scientifique du naturaliste.Autres temps, autres mœurs, même esprit pratique. La Confession Coupée... ou la méthode facile pour se préparer aux confessions, de Christophe Leuterbreuver, témoigne d’une paresse proverbiale doublée d’une ingéniosité certaine. Apparu pour la première fois en 1677, l’ouvrage devint si populaire qu’il fut réimprimé jusqu’en 1751. Le livre est une aubaine pour le pécheur oublieux, car il comprend un énorme catalogue de tous les péchés imaginables du XVIIe siècle. Chaque méfait est imprimé sur un onglet qui peut être décollé de la page pour le mettre en avant, aidant le confesseur à feuilleter rapidement le livre pour trouver les méfaits pertinents dans le confessionnal.Encore plus spirituel : Le livre triangulaire du comte St-Germain ne propose rien de moins que d’accéder à la vie éternelle. Le mystérieux et excentrique Comte St-Germain était un aventurier et un alchimiste qui a ravi la haute société européenne du XVIIIe siècle en prétendant avoir découvert le secret de l’immortalité. Cet étrange livre triangulaire est malheureusement codé, rendant la victoire contre la mort plus malaisée pour le lecteur.Finissons simplement sur un sacrilège. 20 Slices of American Cheese est un ouvrage réalisé par l’éditeur new-yorkais Ben Denzer. Le livre contient littéralement ce qu’annonce son titre : un paquet de 24 tranches de fromage américain Kraft. Un fromage si peu français que l’ouvrage n’a pour l’instant toujours pas subi les ravages du temps depuis sa publication en 2018.Pour retrouver d'autres ouvrages étranges rendez-vous à cette adresse