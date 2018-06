Offrez-vous le manoir des Chroniques des Vampires d'Anne Rice

Car Anne Rice aime vivre dans les hôtels particuliers victoriens tels qu'elle les décrits dans ses romans, histoire de rester dans le bain (de sang) peut-être. Toujours est-il que la magnifique demeure a été entièrement rénovée. Non sans avoir conservé les éléments qui ont servi de toile de fond à l'environnement de l'une de ses familles fictives.

< >

Nous on se voit déjà dans la peau du beau vampire Lestat à déambuler lascivement dans les différentes salles de la bâtisse. En pénétrant le manoir, on découvre des boiseries d’acajou et de cyprès ainsi que des vitraux datant des années 1880.Et puis passant de hall en hall, se révèlent des moulures et des chandeliers dignes des descriptions faites par l'auteure.Pour vous offrir ce petit rêve de fans et de vampires-addicts, il vous faudra tout de même débourser 4,5 millions $ soit environ 3,9 millions €... Si jamais vous êtes encore tentés, l'annonce est toujours en ligne . Et pour la crémaillère, changeons de la soupe à l'oignon : vive la soupe à l'ail !