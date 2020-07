On ne parle pas de “trou du cul” sur Kindle

• asshole

• shit

• fuck

• cunt

• cocksucker

• motherfucker

• tits

photo : Engin_Akyurt CC 0

C’est le Digital Reader qui nous offre cette franche tranche de rigolade : parcourant depuis sa tablette son fil Twitter, il veut répondre à un internaute, et zou, la tablette supprime sa phrase. Seconde tentative, et les mêmes causes provoquant les mêmes effets, le message est supprimé.On connaissait les modes de correction qu’impose Apple à ses appareils iOS où fuck devient duck. Et manifestement, Amazon a introduit des blocages similaires.De fait, c’est avec l’application de dictée que la Kindle Fire bloque : les termes indélicats peuvent être écrits, mais pas question de les identifier et de les valider si l’on s’adresse à la fonction de reconnaissance vocale.Moralité, le Digital Reader s’est amusé à chercher quels sont les termes interdits, en s’inspirant de la liste des 7 mots que l’on n’a pas le droit de prononcer à la télévision, d’après l’acteur George Carlin. Un profilage linguistique réalisé en 1972. Six d’entre eux sont interdits par la tablette (leur traduction est laissée à l’appréciation de nos lecteurs…) :Quand on envisage de les écrire, certains sont automatiquement modifiés — des termes comme Piss ou Hell seront changés en This et Hello. En revanche, des jurons comme Bitch, Titty et Ass ne sont pas identifés par le filtrage.Toujours amusant de s’imaginer qu’il existe des mots imprononçables, suivant les critères d’une machine…