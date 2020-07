Orbis, la carte interactive qui aidera Asterix à voyager dans l'empire romain

“Travel The World”, comme chantait Superbus

Qu’ils se rendent en Espagne ou en Corse pour rapporter un otage, dans le désert pour chercher de l’olea petrum — élément indispensable à la potion magique, avant d’être remplacé par le jus de betterave, qui comme on le sait donne un meilleur goût et remplace avantageusement l’huile de roche — Asterix et Obelix ne consultent que rarement une carte. Peut-être par manque de ressources.Voilà qui tombe bien, proposons-leur désormais de s’appuyer sur ORBIS, création de l’université de Stanford. Cette carte interactive permet de choisir l’itinéraire le plus commode, suivant son mode de déplacement, l’époque de l’année, les coûts et la vitesse.Ainsi, dans L’Odyssée d’Asterix, les Gaulois partent de leur village d’Armorique à destination de Jérusalem pour aller chercher de l’huile de roche. Leur voyage s’effectue en bateau, grâce au marchand phénicien Epidemaïs.Pourtant, le système routier établi par les armées romaines aurait permis de trouver d’autres moyens de parvenir jusqu’à la Terre sainte, où un certain préfet Ponce Penates (toujours l’humour de Goscinny…) continue de s’en laver les mains.Le trajet aurait ainsi pris à Asterix et Obelix 56 jours, soit 5135 km, au départ de Vorgium — qui n’est pas bien loin du village gaulois – comme l'indique la carte.La carte permet de voyager, prenant en considération les contraintes environnementales et les coûts de ces moyens de communication. Tout voyage de l’Antiquité devient ainsi plus rationnel — et il suffirait de confier à Uberix Algorithmus le soin d’optimiser plus encore les voyages, pour qu’ils reviennent moins chers.On s’amusera à cette adresse à établir son plan de route.Tellement détaillé que même un Atlas en serait jaloux.