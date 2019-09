Oserez-vous défier La plus dangereuse application d'écriture ?

Le principe est d’une simplicité à s’en percer les tympans : une webapp, dans un navigateur, vous permet d’écrire. Quoi ? Ce qui vous passe par la tête. Durant un temps d’écriture défini — entre 1 minute et un nombre indéterminé de minutes.L’idée : ne jamais arrêter. Écrire, encore et encore, sans lever les mains du clavier, basculer tout ce qui vous passer par la tête sans filtre ni résistance mentale. Directement de l’inconscient aux touches, faisant fi de la faillible interface chaise clavier si prompte à l’erreur et à la mauvaise manipulation.Pour modifier le temps d’écriture, il suffit de regarder attentivement dans l’URL du site, et de passer de 1 à 450 ou 3568 : le nombre déterminera le temps durant lequel il faudra écrire, encore, et encore, et toujours.En cas d'échec ? Eh bien, disons simplement qu'il vaudrait mieux ne pas avoir commencé votre nouveau roman...On peut se lancer à cette adresse : le timing est fixé à 1 minute. À vous de jouer.via The Digital Reader