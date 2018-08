Oubliez Alexa et offrez-vous HAL, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace

Quitte à voir toute sa vie privée siphonée et sa maison entièrement dirigée par une intelligence artificielle, autant faire confiance à une technologie qui a fait ses preuves. Un groupe de spécialistes propose ainsi de s'offrir une réplique fidèle de l'ordinateur HAL-9000 et de son célèbre « œil » rouge créé par Stanley Kubrick et l'auteur Arthur C. Clarke pour le film 2001, l'Odyssée de l'espace...

Comment oublier la terreur froide qu'inspire cet œil rouge et sans vie, mais aussi le revirement de cette intelligence artificielle culte ? HAL-9000, le surpuissant ordinateur du film 2001, l'Odyssée de l'espace, pourrait bientôt trôner dans votre salon — ou vaisseau spatial, si vous en avez un au garage. Master Replicas Group, qui rassemble des passionnés de maquettes et de répliques en tout genre, a obtenu une licence de Warner Bros pour créer des copies conformes d'objets tirés du film 2001, l'Odyssée de l'espace.

Évidemment, ils se sont tournés en priorité vers HAL, qui incarne à lui seul tout le film de science-fiction de Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke. Sur la page de leur projet Indiegogo, il est possible de s'offrir deux versions de HAL-9000, taille réelle et entièrement fonctionnelle.

La première est une enceinte Bluetooth 4.0, avec œil intégré et lumineux, qui dispose de son propre socle et peut aussi s'accrocher sur un mur. Elle permettra de diffuser de la musique ou des bruits de vaisseau spatial, pour se mettre dans l'ambiance.





La seconde version est un véritable panneau mural qui intègre bien sûr l'enceinte évoquée ci-dessus, mais propose aussi des fonctions supplémentaires, comme une reconnaissance vocale qui permet de reproduire les dialogues du film — on ne précise pas si cette version joue aux échecs. Les boutons présents en façade sont réels, tactiles, et permettent de modifier l'affichage ou les réglages de la machine. Elle dispose aussi d'un écran qui affiche les fameuses images vues sur les écrans des navettes spatiales du film.

Il faudra toutefois y mettre le prix : entre 420 et 500 $ pour la première version (de 361 à 430 €) et entre 889 et 999 $ pour la seconde (de 764 à 858 €)...

