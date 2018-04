Oubliez la banane, accrochez un livre à votre ceinture

Il paraît que la banane revient en force, plus tendance que jamais. Mais le véritable revival se trouve au Moyen-Âge : à l’époque, il était très à la mode de porter un livre à sa ceinture, petit et léger. Ce qui permettait à la fois d’afficher son éducation exceptionnelle et sa piété, tout aussi notable. Particulièrement ingénieux, cet accessoire permettait de lire l’ouvrage sans le détacher de sa ceinture.



Jacques de Zébédée à la pointe de la mode dans le triptyque du Jugement dernier

de Jérôme Bosch, au XVIe siècle

Particulièrement prisés du XIVe au XVIIe siècle, ces livres portatifs, accrochés aux ceintures, faisaient alors partie des accessoires de luxe que l’on pouvait posséder, réservés à quelques métiers. Des métiers basés sur l’usage intensif du texte, comme des juges itinérants ou encore des membres du clergé, assurent les spécialistes. Il était possible de lire les ouvrages sans les détacher : le système, bien pensé, permettait de les feuilleter sans problème.

On compte aujourd’hui, recensés au niveau mondial dans les bibliothèques, 26 livres de ceinture, ou livres en aumônière, mais on en dénombre bien plus sur les représentations de cette époque, ce qui en dit long sur leur popularité auprès des lettrés. Si peu ont survécu jusqu’à nous, ces livres de ceinture étaient particulièrement résistants, car utilisés au quotidien.

Livre ceinture de Hieronymus Kress, vers 1471 à Nuremberg (Germanisches Nationalmuseum, CC BY SA 3.0) Le livre ceinture de Katharina Roeder von Rodeck, vers 1540 en Allemagne (Wimpfel, CC BY SA 4.0)



Il existe toute une variété de formes et de couleurs pour ces ouvrages si particuliers : Margit J. Smith, ancienne bibliothécaire qui pratique la reliure et a signé un ouvrage sur les livres en aumônière, explique ainsi à Atlas Obscura qu’elle a déniché l’un d’entre eux en Écosse, un psautier appartenant à Neal McBeath, qui ne mesure que quelques centimètres, pour pouvoir tenir dans la paume de la main...