Ouvrir livre infini, oeuvre au croisement du papier et du numérique

Aujourd’hui, le livre numérique est une machine (une liseuse, un téléphone, un iPad, etc.) permettant la lecture d’un contenu immatériel : le texte numérisé. C’est d’ailleurs l’un des principaux reproches qu’on lui fait parfois : son immatérialité, sa désincarnation et la pauvreté de son expérience sensorielle.





Le Livre Infini au Collège des Bernardins - crédits Albertine Meunier





C’est à contre-courant de ce livre numérique désincarné qu’Albertine Meunier, en coproduction avec Art2M (« Art to Machine »), a créé le livre infini, une œuvre innovante alliant la forme traditionnelle du livre papier, objet tangible, et le contenu immatériel du livre numérique.



Un concept innovant



Le livre infini est, selon Art2M, « un livre papier augmenté qui propose un tout nouveau mode d’impression, de lecture et d’édition des contenus numériques, une impression à la volée de matières numériques », dont le but est de « retrouver la sensation et l’expérience du livre papier auxquelles beaucoup de personnes sont encore attachées ».



Le « support livre » est un livre composé de pages entièrement blanches qui ne s’animent que lorsqu’on les tourne. Démonstration en images ici. Le concept du livre infini, s’il peut donner à voir tout type de contenu numérique et multimédia, veut s’accompagner d’une expérience sensible : le lecteur peut toucher le papier, tourner les pages, et n’a pas l’impression d’être face à un écran pour lire.



Le livre infini a été présenté pour la première fois sous forme de prototype par la société Art2M lors du festival Futur en Seine en juin 2016. Depuis, Albertine Meunier a exposé plusieurs fois son livre infini, décliné en différents « modèles » (modèle lampe, modèle Piccolo).



Albertine Meunier est une artiste qui utilise Internet comme principal matériau. Dans ses créations, elle cherche à montrer la poésie du numérique et des réseaux, cultivant des formes simples, d’apparence « lowtech », semblant parfois bricolées, toujours éloignées de l’hyper-technicité. Ses recherches créatives se portent vers la matérialisation d’Internet, tentant de révéler l’invisible et la poésie de l’univers numérique.









Ludiques, drôles, mais aussi impertinents et critiques, ses travaux questionnent également les grands acteurs d’Internet tel que Google, Twitter ou Facebook.

Réaliser le livre infini



D’un point de vue technique, le matériel nécessaire est le suivant :

un livre papier relié de 42 x 54 cm ;

une boîte de projection de 33 x 27 x 20 cm contenant un ordinateur, une caméra, des programmes informatiques et un picoprojecteur ;

des livres sous forme de cartes RFID.



Ce support livre est placé sous la boîte de projection et, à l’aide d’une carte munie d’une puce qu’on active par programmation, le contenu est projeté sur les pages blanches. Cela signifie qu’il est possible de charger des contenus à l’infini (pour le moins, autant de contenus que l’on a de cartes) sur un même support papier.



Le Livre infini à trouvé les arguments pour nous séduire : créer un livre avec tous les tweets #fens2016 pic.twitter.com/AAulOaA6kq — Futur.e.s (@futuresfestival) June 11, 2016



Le livre infini est un dispositif qui diffuse des contenus multimédias qui s’animent, alliant textes, images, sons et vidéos, mais il peut aller encore plus loin et donner à voir en temps réel le fil d’actualité des réseaux sociaux. Ainsi, les photos et commentaires publiés sur Instagram et Twitter s’affichent instantanément sur un vrai livre papier quand on sélectionne un hashtag précis.



Les livres comme les possibilités semblent infinies, ravissant sans doute autant les lecteurs nostalgiques du papier que les accrocs à la technologie.

