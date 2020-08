Panique monstre dans le bain : les canards de l'horreur débarquent

< >











Tout un programme, quand on se souvient des petits canards en plastique de son enfance, flottant entre les amas de mousse. Quelques années plus tard, des films comme L’Exorciste, Ça (d’après Stephen King, tout de même) ou encore Beetlejuice, ont su nous ravir d’effroi.Eh bien, voici une sorte de madeleine de Proust pour Nostalgeek : les dérivés version palmipède, option anatidé, débarquent chez les revendeurs. Les créatures de ces différents films — ainsi que The Lost Boys — ont l’air terriblement mignonnes, mais on nous assure qu’elles ne le sont pas.Au menu, Regan Teresa MacNeil, la gamine de L’exorciste, ou encore le dément démon Beetlejuice, dont on prononce trois fois le nom à ses risques et périls. Mais surtout, Pennywise, un clown sympathique de prime abord avec ses ballons qui flottent, mais qui arrache des bras depuis la fin des années 80, réfugié sous les égouts…Ces canards sont démoniaques, possédés, dangereux, et vendus pour une quinzaine d’euros environ. Et comme dans tout bon film d’horreur, voici la bande-annonce…