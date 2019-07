Pas de ville Harry Potter : la mairie interdit l'impasse Hermione Granger

Bert Kaufmann, CC BY SA 2.0



Il faut avoir suivi les coulisses du tournage des différents films pour saisir l’agacement ambiant : la ville d’Alnwick, située au nord de l’Angleterre, à quelques kilomètres de la frontière écossaise, avait servi de lieu de tournage pour les films Harry Potter. En effet, son château fut utilisé comme décor, aussi bien intérieur qu’extérieur pour donner vie à Poudlard, la fameuse école de sorciers, dans les productions de David Yates, Alfonso Cuarón ou Mike Newell.En phase de développement, la ville connaît une hausse des constructions, et les promoteurs qui se chargent des immeubles ont suggéré au conseil municipal des noms de rues pour le moins originaux. Ainsi, l’aménagement du complexe en cours de construction, près du parc Taylor Wimpey’s Willowburn, aurait été cerclée de rues portant les noms de Ron Weasley, Hermione Granger, Dudley Dursley et Luna Lovegood.Eh oui, les personnages de la série de livres de JK Rowling : de quoi animer magiquement rues et avenues… Chose que le conseil municipal a rejeté en grognant. En effet, les membres souhaiteraient une terminologie plus en accord avec l’harmonie de la ville — en utilisant des noms de métiers anciens comme charpentier ou boucher.Les futurs résidants n’auront donc pas le plaisir de vivre sur la Voie Moldus, ni l’avenue Rogue ou encore l’impasse Granger. Mais peut-être y'a-t-il encore de la place pour un Chemin de traverse ?via Chronicle Live