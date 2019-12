Passer une nuit, ou un mois, dans la maison d'enfance d'Harry Potter

Mise en vente en août 2017, la maison qui appartenait à la famille des De Vere, entre le XIVe et le XVIIe siècle, est aujourd’hui considérée comme la plus photographiée du Royaume-Uni. Et pour cause : le porche évoque les images du film, bien entendu, et pour les fans, tout l’imaginaire d’Harry Potter.Disponible pour 120 £ la nuit, tout de même, l’endroit compte une chambre et un lit, pour deux personnes uniquement.Précédemment proposée en Bed & Breakfast, la maison a récemment ouvert de nouveau ses portes pour que les Potterhead puissent séjourner dans ce lieu idyllique. Il s’agit tout de même de l’incarnation du lieu où James et Lily Potter, les parents d’Harry, avaient passé la première année de son existence — avant qu'il ne parte pour le fameux placard sous l’escalier.L’endroit est situé dans ce qui est certainement l’un des plus beaux villages médiévaux de Grande-Bretagne, et l’intérieur est de toute beauté, à en juger par les photos.Lit à baldaquin, salle de bain privative, accès internet, petite cheminée pour feu de bois et jardin intérieur, le tout accessible depuis une entrée privée… De quoi crier “Evanesco” pour fuir le monde réel…