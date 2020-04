Patrimoniales, sociales : retour en force des cocottes en papier, ça fait pas un pli

Alain Levine CC BY 2.0





Les natifs des années 70 et 80 se souviennent soudainement...

A la demande des membres de la coopérative des éleveurs de la #BattleCocotte @ArchivesOrleans et @macgraveur, voici la carte des cocottes https://t.co/xDa22xXt76. Nous espérons que personne n'a été oublié et on mettra à jour et on ajoutera les poussins au fur et à mesure pic.twitter.com/qM8qaPjIYN — AnneLaure Donzel (@LeuLeudo) April 5, 2020

Le service Veille, Records Management et Archives de la RATP est fier de se lancer dans la #Battlecocotte initiée par @ArchivesOrleans !



N'hésitez pas à la diffuser :P



Un grande merci à @macgraveur et @LeuLeudo pour le template à retrouver ici : https://t.co/Kh9uS0llMz pic.twitter.com/QsO8Kfc76h — Marine D. (@Marinellipse) April 8, 2020

#BattleCocotte en utilisant les ressources en ligne de @interstices_eu et notamment le super jeu des 7 familles https://t.co/Cix0sHXfmi pic.twitter.com/grLSwlYjbv — Julien Benedetti (@macgraveur) April 8, 2020

Tout démarre avec l’ennui global, d’un côté, l’activité en berne de l’autre, et pour finir, une dose d’inventivité de la part des archivistes. Toujours soucieux de valoriser les ressources patrimoniales, voici qu’un retour en enfance s’organise, sur les réseaux sociaux.Le 5 avril débarque ainsi #BattleCocotte, suivi d’une image, à télécharger, imprimer, pour jouer comme jadis.La Cocotte, c’est ce petit pliage dit « la salière en papier », qui permet de monter un petit quizz. À chaque facette interne est associée une question, dont la réponse ne s’obtient qu’en dépliant l’ensemble.En très peu de temps, ce #BattleCocotte s’organise et l’on retrouve même une carte interactive des zones géographiques qui s’y sont aventurées. L’association AIDES, la RATP, le Calvados, etc. : tout le monde s’emballe !Et puis, c’est l’engouement : les uns et les autres se lancent dans le projet de Cocotte, chacune avec ses centres d’intérêts, ses actions, ses messages :On peut télécharger le modèle de cocotte depuis cette adresse , en version PowerPoint. De la sorte, on peut ensuite bâtir par soi-même son propre outil cocotte. Ensuite, il suffit de partager sa réalisation sur les réseaux.