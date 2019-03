Patti Smith en duo avec Antonin Artaud

Artaud, dans le film Le Moine

Mexique, peyotl et Tarahumaras

Je dis ce que j’ai vu et ce que je crois ; et qui dira que je n’ai pas vu ce que j’ai vu, je lui déchire maintenant la tête.

Car je suis une irrémissible Brute, et il en sera ainsi jusqu’à ce que le Temps ne soit plus le Temps.

Ni le Ciel ni l’Enfer, s’ils existent, ne peuvent rien contre cette brutalité qu’ils m’ont imposée, peut-être pour que je les serve… Qui sait ?

En tout cas, pour m’en déchirer.



Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n’est pas, je le ferai, si je le dois.

Se rapprocher de l'expérience Artaud au plus près





Un groupe d’artistes musiciens situés à New York et Berlin, il n’en fallait pas plus pour conquérir Patti Smith. Avec The Perfect Vision, c’est le premier projet d’album qui se concrétise, inspiré par trois poètes français. Et le premier d’entre eux, ce sera Antonin Artaud.Retour en 1936 : Antonin décide d’un voyage au Mexique, à la rencontre des Tarahumaras, et plus encore, de cette drogue dont ils ont le secret, le peyotl. Parti pour le Mexique, le jeune écrivain et comédien pressent qu’il s’agira là d’une expérience hors du commun. Il n’a pas tort : elle marquera son esprit et son écriture, définitivement.« Venu au Mexique pour chercher une nouvelle idée de l’homme », écrivait-il en souvenir de ce voyage. Dans le nord du Mexique, il rencontrera les guérisseurs — les Raramuri, dans leur nom originel. Une aventure qui plongera Artaud très loin, aux limites de l’esprit, certainement.Et preuve de cette jonction entre ses écrits et la musique, Soundwalk Collective a baptisé son premier morceau The New Revelations of Being – Les nouvelles révélations de l’être. Une référence au livre d’Artaud paru en 1937, qui fait état de son voyage au pays des Tarahumaras. Extrait :Dans le livre Les Tarahumaras, Artaud avait tenté de capter l’essence de ce qu’il avait vécu, mêlant indistinctement ferveur délirante et mystique. Vocabulaire religieux, connexions ésotériques, tentative d’une métaphysique au croisement des cultures… Un texte fou, à l’image de ceux qu’Artaud produira le reste de sa vie.L’album proposé se nomme The Peyote Dance, référence supplémentaire, mais qui ne s’appuie pas simplement sur la lecture des textes ? En effet, les membres du collectif se sont rendus dans la région où partit Artaud, et ont enregistré les sons diffusés à l’aide de matériaux naturels. Toujours dans la perspective de créer un environnement sonore en écho aux mots du poète.C’est à leur retour à New York qu’ils ont fait écouter les morceaux à Patti Smith, qui a décidé d’enregistrer avec eux, en lisant les textes d’Artaud. « Les poètes entrent dans le sang, ils entrent dans les cellules. Un instant, on devient Artaud », indique Patti Smith dans un communiqué.Pour l’heure, seul cet extrait est proposé, l’album complet ne sortira que le 31 mai. Puis, viendra le temps des deux autres pans du projet, qui seront consacrés à Arthur Rimbaud et René Daumal.« Vous ne pouvez pas le demander, cela ne s’achète pas ; vous ne pouvez pas prendre de drogues pour que cela soit authentique. Il faut simplement que ça arrive : il faut être choisi, autant que de choisir », poursuit la chanteuse.via Lithub