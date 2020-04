Pendant toute la durée du confinement, la chasse à l'ours est ouverte

Depuis le début du confinement, des défis fleurissent sur la toile pour divertir les populations, contraintes de rester chez elles. Lancé au départ en Belgique, et plus exactement en Région flamande, le challenge de la chasse aux ours est très vite devenu viral. Il faut dire que le concept est à la portée de tous : il vous suffit d’installer un ours en peluche à votre fenêtre.



Le confinement est plus ou moins difficile pour tout le monde, notamment pour les enfants, qui malgré le beau temps, ne peuvent pas participer à des activités en plein air. Seules sont autorisées les courtes balades avec les parents, mais dans les rues vides de leurs quartiers, difficile de rendre la sortie très attrayante...C’est alors que le défi de la chasse aux ours a été initié. « Avec le temps, cela devenait difficile de convaincre les enfants de nous accompagner dehors », confie une des mamans du nom de Veerle Devos à VRT NWS . « Les oursons les stimulent davantage et rendent la balade plus amusante. »Chaque promenade se transforme désormais en une quête dans laquelle les enfants doivent chasser un maximum d’ours en peluche. De nombreuses familles partagent ensuite leurs trouvailles sur les réseaux sociaux et notamment, sur la page Facebook du défi.Cette initiative leur a été inspirée par le livre jeunesse We’re Going on a Bear Hunt écrit par Michael Rosen et illustré par Helen Oxenbury en 1989. L'ouvrage a été publié en France en 1997 sous le titre de La chasse à l’ours aux éditions Kaléidoscope d'après la traduction d'Élisabeth Duval.Pour rappel, le romancier britannique est actuellement hospitalisé . La famille n'a pas précisé s'il s'agissait du coronavirus.