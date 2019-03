Petit guide illustré pour reconnaître les sous-cultures, selon la Stasi

via Atlas Obscura, traduit de l'allemand en anglais par @thomashuehn et @amorningodyssey

East German secret police guide for identifying youth subcultures. Circa 1985. #yesreally pic.twitter.com/TXF1iFBTNT — S. Alexander Reed (@industrial_book) 24 novembre 2018



Nous retrouvons par exemple les « Teds », plus connus sous le nom de « Teddy Boys ». Selon la Stasi, les personnes appartenant à ce groupe seraient vêtues du « style des années 50 » et orientées vers le rock’n’roll. L'action principale de ce groupe repose sur les différentes manifestations lors « des jours de naissance et de mort des stars idolâtrées du rock ».





Pour les curieux souhaitant examiner le document original, il vous suffit de visiter le musée in der Runden Ecke de Leipzig. Le document se trouve dans sa collection d'outils de la Stasi. Il est possible de découvrir, par la même occasion, d'anciennes caméras de surveillance, des collections de lettres personnelles confisquées et des uniformes. De quoi laisser à tous les curieux et passionnés d'histoire quelques souvenirs de la meilleure équipe d'espionnage de la RDA.

Publié le 28 novembre 2018 sur Twitter par le musicien et écrivain allemand S. Alexander Reed, le guide interne a été traduit en anglais par quelques-uns de ses fans.Le graphique décompose les sous-cultures du milieu des années 1980 en Allemagne de l’Est en huit groupes, en prenant soin de décrire leurs intérêts, leur apparence et leurs opinions politiques. La plupart sont reliés directement au mouvement punk.